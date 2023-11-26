يقوم بإيواء المطلوبين في منزله.. فوقع بقبضة الأمن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات سرقة السيّارات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، وفي سياق التحقيقات التي يقوم بها مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، توصلّت عناصره الى تحديد هوية شخص يقوم بإيواء الموقوفين في منزله إضافة إلى مشاركتهم بعمليات السرقة، ويدعى: ر. غ. (مواليد عام 1994، لبناني).

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، عمدت عناصر المكتب المذكور إلى استدراجه وتمكنت من القاء القبض عليه في الحازمية، وبتفتيش منزله الكائن في عاليه ضبطت معدات تستخدم في عمليات السرقة، ميزان حساس وأدوات تستعمل في تعاطي المخدّرات، مبلغ مالي مزيّف من فئة 50 دولارا أميركيا.

بالاستماع إليه، اعترف بما نسب إليه، كما تبيّن أنه من أصحاب السوابق بجرم ترويج مخدّرات. والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص”.