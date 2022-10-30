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"يمشي في جنازة مجده وهو حي".. نواب القوات يعلّقون على خطاب عون

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2022 1:51 مساءً
علم القوات اللبنانية

علم القوات اللبنانية

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أكّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب “غياث يزبك” أنه “نعم بعد خروج الحجر من القصر إلى عالم البشر، يجب أن يعود البشر إلى القصر”.

وأضاف عبر “تويتر”، “هذه المرّة الأمر يجب أن يكون الانتقال سهلاً دستورياً، فالمجلس النيابي منتخب وتفويضه جديد، وهندسياً القصر منتصب وليس ركاماً، وأخلاقياً الحاجة إلى انتظام الدولة ملحٌّ وضروري”.

في السياق نفسه، اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب “فادي كرم” أنّه “ما من إنسان أتعس حظاً من الذي يمشي في جنازة مجده، وهو حي. منقول عن أحد المفكّرين”.

وأضاف عبر “تويتر”، “فكيف إن كان يسير بمسيرة تتويجه الأفشل، وهو فخور”.​ في إشارة إلى مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا وانتهاء عهده.

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