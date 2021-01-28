يمق: إحراق مبنى البلدية والمرافق العامة في طرابلس لتشويه صورة الثورة

أكّد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، أنّ “ما حصل من إحراق للبلدية والمرافق العامّة في المدينة، هو لتشويه صورة الثورة”.

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ “محتجّين منعوا سيّارات الإطفاء من إخماد حريق مبنى البلدية، ويقوم الدفاع المدني حاليًّا بإطفاء الحريق”، مشدّدًا على أنّ “إحراق مبنى البلدية عمل جبان لا يشبه أبناء مدينة طرابلس، ومن قاموا به ليسوا ثوّارًا”. وأشار إلى أنّ “وصول القوى الأمنية والإطفاء تأخّر نحو نصف ساعة، وكان يمكن تدارك الأمر لو وصلوا سريعًا”.

وأوضح يمق أنّه “لم يكن هناك أحد من الموظّفين داخل البلدية أثناء الحريق، ولم يصب عناصر الحرس بأذى”.، مفيدًا بـ”أنّنا كنّا ولا نزال إلى جانب الثوّار، ولكن الثائر لا يسرق ولا يحرق”.

واقتحم عدد من المحتجين مركز العزم التربوي الذي يضم مدرسة وجامعة العزم وبدأوا برشقه بالحجارة والعبث بمحتوياته.

كما وصلت سيارات الإطفاء الى مبنى بلدية طرابلس حيث عملت بصعوبة على اطفاء الحرائق التي اندلعت في مختلف طبقاته، في حين قامت القوى الأمنية بملاحقة المشاركين في عملية إضرام النيران في المبنى.