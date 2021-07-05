يمق: لن نرضى بتحويل طرابلس إلى صندوق بريد

نظم تضامن الأندية الرياضية لكرة القدم في الشمال، إحتفالا تكريميا للفائزين في البطولات الصيفية لعام 2020 في كرة القدم، برعاية إتحاد أبناء الشمال في أستراليا ولبنان، وذلك في إطار فعاليات معرض الكتاب الـ47، في الرابطة الثقافية في طرابلس.

حضر الاحتفال رئيس بلدية طرابلس رياض يمق وعدد من فاعليات طرابلس والشمال السياسية والبلدية والإجتماعية والرياضية.

وقال يمق في كلمة ألقاها:”أشكر إدارة الرابطة الثقافية لإقامة معرض الكتاب في هذا الوقت الصعب الذي تمر به طرابلس وكل لبنان، كما أشكر صاحب الدعوة الكابتن احمد فردوس على هذا النشاط الرياضي والذي يسعى دائما لتقديم المزيد في عملية بناء وتربية الأجيال”.

ورأى أن “التربية والثقافة والرياضة وتكريم شهداء الجيش، كلها عناوين نؤمن بها كطرابلسيين وكبلدية، وبحبنا للثقافة والرياضة نبني جيلا واعيا ومميزا، يتحمل المسؤولية في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها طرابلس”. وأسف لـ”جملة شوائب في الشارع، واهل طرابلس لا يرغبون بها وتحديدا حرق الدواليب وقطع الطرق والفوضى والإعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، هذا أمر مرفوض لدينا بالرغم من اننا مع المطالب المحقة، لكننا لسنا مع الفوضى، هناك ظلم في كل لبنان، والظلم في طرابلس “مدوبل” منذ الإستقلال، حيث كانت طرابلس قبل ذلك من أبهى المدن على المتوسط”.

وقال: “للأسف اليوم مناطق طرابلس الشعبية لا مياه ولا كهرباء والفقر يعشعش في معظم البيوت، فهل المقصود إذلال شعب طرابلس، لن نرضى بتحويل طرابلس الى صندوق بريد لأحد، ولن نرضى بالأمن الذاتي، ولا بديل عن أمن الجيش والقوى الأمنية الأخرى، فالأمن الذاتي مرفوض وكذلك نرفض وجود أي مليشيات في الشوارع، كلنا في طرابلس مع الجيش اللبناني ونحن مع الدولة العادلة والمؤسسات القضائية والوزارات والأجهزة الأمنية، لكن نطلب من الدولة والوزارات المعنية ان تكون أعينهم على طرابلس”.

أضاف: “للأسف منذ تسلمي مهام رئاسة بلدية طرابلس قبل سنة ونصف، لم ار أي مشروع إيجابي في المدينة الا في حده الأدنى، لدينا مطالب محقة رفعناها باسم الرئاسة والمجلس البلدي لم تجد الآذان الصاغية لتلبيتها، ولهذا نحن نرفع الصوت عاليا بسبب تقصير مؤسسات ووزارات الدولة وهذا يؤثر سلبا على طرابلس”.