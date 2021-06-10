الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يمق: نرفض نقل السكانر من مرفأ طرابلس ولن نسكت عن إهمال المدينة

10 - يونيو - 2021
رئيس بلدية طرابلس رياض يمق

رئيس بلدية طرابلس رياض يمق

A A A
طباعة المقال

إستنكر رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، في لقاء إعلامي عقده في مكتبه في القصر البلدي، ما يتم تداوله عن نقل جهاز “السكانر” من مرفأ طرابلس الى مرفأ بيروت”، وقال: “نرفض أي كلام عن نقل السكانر، ونستنكر أي تفكير بنقله، واعتبار ذلك جريمة كبرى في حق طرابلس ومرفأها واهلها”.

أضاف: “نستغرب ونرفض الكلام عن نقله الى مرفأ بيروت بهدف تنشيط حركة الصادرات منه باتجاه دول الخليج”. وسأل: “ماذا عن تنشيط حركة الصادرات من مرفأ طرابلس”؟

وتابع: “لن نسكت بعد اليوم عن أي محاولة تهدف الى حرمان طرابلس وإهمالها، وسنرفع الصوت عاليا بعد ان تأكد لنا ان كل الوزارات ومؤسسات الدولة تمعن في حرمانها ولم تقدم لها ولأهلها أي مشاريع تنموية تسهم في نهضتها وتساعد في تخفيف الضائقة الاقتصادية الصعبة التي تعصف بها منذ سنوات. وتفكير المسؤولين في الدولة ينم عن عرقلة مشاريع ناجحة كمرفأ طرابلس بعد الخطط التطويرية التي اطلقتها ادارته خلال السنوات الماضية”.

وختم: “اننا نعلن دعم مجلس بلدية طرابلس وتأييده لإدارة المرفأ، ولا سيما أن مرفأ طرابلس هو مرفأ العاصمة الثانية، والرئة الحيوية لطرابلس وكل الشمال والمناطق اللبنانية، ووجود جهاز السكانر فيه يعطيه المصداقية ويساعد في الإنتاجية، والسكوت عن حرمان طرابلس وإهمالها بات جريمة موصوفة لن نغض الطرف عنها، بخاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي أرهقت المواطنين وحولت طرابلس الى المدينة الأفقر على شاطئ المتوسط”.

    المزيد من أخبار لبنان

    سمير جعجع
    جعجع: وصولي إلى الرئاسة سيغير كل شيء!
    عملية سلب
    تعرض شاب لمحاولة قتل وسلب في النبطية.. اليكم التفاصيل
    وزير الصحة فراس الأبيض
    وزير الصحة: جزء من أدوية السرطان أصبح الآن مؤمنا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة