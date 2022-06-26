يمق يستنكر التطاول على مفتي الجمهورية: هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا

رأى رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق ان “التطاول على مقام مفتي الجمهورية اللبنانية هو تطاول على كل الشعب، وهو مرفوض جملة وتفصيلا”.

واستنكر في كلمة من مكتبه في القصر البلدي، ما كتبه أحد المحامين على صفحته الخاصة على تطبيق facebook بحق مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

وقال يمق: “ما تلفظ به لا يمت الى مهنة المحاماة بصلة، ولا علاقة له بأصول التخاطب ولا حرية الرأي، فكيف اذا كان المقصود بكلامه علامة يمثل كل المسلمين وكل اللبنانيين، هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا، والأحرى أن يرقى الى أصول مهنة المحاماة، فهي ركن اساسي في حماية ميزان العدل، وكان الأجدى ان يكون العمل في هذه الأيام الصعبة منصبا على جمع الكلمة ووحدة الصف لمواجهة الهجمة الشرسة والأفكار الشاذة الهدامة التي تواجه اللبنانيين جميعا وترهق كاهلهم بأزمات مصطنعة في إطار أجندات خارجية”.