يمين أوصت بتلقي أصحاب العمل والعمال لقاح كورونا

أصدرت وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين اليوم تعميماً اعلنت فيه أنه “استنادا الى مقتضيات الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات الخاضعة لقانون العمل، وحرصا على صحة المواطنين والعاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي إطار خطة التحكم لمواجهة جائحة كورونا، لا سيما ضمن أماكن العمل،وحيث أن لقاحCOVID-19 يؤمن جزءا من برنامج الحماية في مكان العمل، ويجنب صاحب العمل والعمال الاعراض الشديدة والخطرة لجائحة كورونا، للحفاظ على بيئة العمل في حالة صحية جيدة، فإن وزارة العمل توصي بتلقي جميع أصحاب العمل والعمال (اللبنانيين والأجانب) لقاح “كورونا” حسب جدول الأولويات الموزع من قبل وزارة الصحة العامة. علما ان اللقاح مجاني ومتوافر للجميع”.

ورأت أن أخذ اللقاح لا يعفي من التزام القواعد الصحية المتبعة للحماية من جائحة كورونا كوضع الكمامة، التباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين. كما تذكر الوزارة بضرورة اتباع ارشادات الصحة والسلامة في أماكن العمل التي كانت قد وضعتها سابقا للقطاعات كافة.