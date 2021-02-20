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يمين: للقضاء على الفقر والبطالة

منذ 12 ساعة
وزيرة العمل لميا يمين

وزيرة العمل لميا يمين

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بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، غردت وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين عبر “تويتر”.

وقالت: “في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، فلنكثف جهودنا للبحث عن حلول لتحقيق التنمية المستدامة، القضاء على الفقر والبطالة، تعزيز فرص العمل اللائق وتحقيق المساواة بين الجنسين وبذلك إتاحة الحماية الاجتماعية الشاملة والعدالة لجميع اللبنانيين”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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