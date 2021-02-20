يمين: للقضاء على الفقر والبطالة

بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، غردت وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين عبر “تويتر”.

وقالت: “في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، فلنكثف جهودنا للبحث عن حلول لتحقيق التنمية المستدامة، القضاء على الفقر والبطالة، تعزيز فرص العمل اللائق وتحقيق المساواة بين الجنسين وبذلك إتاحة الحماية الاجتماعية الشاملة والعدالة لجميع اللبنانيين”.

في #اليوم_العالمي_للعدالة_الاجتماعية، فلنكثف جهودنا للبحث عن حلول لتحقيق #التنمية_المستدامة، القضاء على الفقر والبطالة، تعزيز فرص #العمل_اللائق وتحقيق المساواة بين الجنسين وبذلك اتاحة #الحماية_الاجتماعية الشاملة والعدالة لجميع اللبنانيين. — Lamia Yammine Douaihy (@lamiayammine) February 20, 2021