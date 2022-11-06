ينقلان المخدرات من البقاع الى طرابلس لترويجها

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البيان التالي:‏

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام شخصَين مجهولَين بنقل كميّات من المخدّرات من البقاع إلى ‏طرابلس بهدف ترويجها على عددٍ كبيرٍ من الزبائن‎.‎

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المذكورَين وتوقيفهما‎.‎

بنتيجة الاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويتيهما، وهما كلٌّ من‎:‎

ر. ش. (من مواليد عام ١٩٨٠، لبناني)‏

أ. ع. (من مواليد عام ١٩٧٩، لبناني)‏

بتاريخ 31-10-2022، وبعد تحريّات ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصد المشتبه فيهما في محلّة سد بريصا، ‏على متن دراجتين آليتَين من دون لوحات، حيث عملت على نصب كمينٍ محكمٍ أدّى إلى توقيفهما وضبط الدراجتين‎.‎

بتفتيشهما تمّ ضبط كميّة من حشيشة الكيف وكميّة من الكوكايين مخبّأة في داخل الدراجتين. بتفتيش منزل الموقوف الثاني تمّ ضبط ‏كميّة من حشيشة الكيف‎.‎

بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامها بنقل المخدّرات بصورة دورية ومتكررة من بلدة مرجحين البقاعية إلى طرابلس بغية ترويجها على ‏عددٍ كبيرٍ من الزبائن‎.‎

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص‎.‎