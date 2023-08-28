ينقل المخدرات بـ "فان" للركاب.. إليكم التفاصيل

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أنّه “بتاريخ 11-8-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي بأحد الأشخاص على متن “فان” لنقل الركاب متّجه من البقاع إلى بيروت، ويدعى: ف. أ. (مواليد عام 1985، سوري). وبتفتيشه، تمّ ضبط ما يلي:

– كمية كبيرة من مادة “الماريجوانا” موضّبة داخل 4 أكياس نايلون.

– كمية من مادة باز الكوكايين مقسمة على 4 علب بلاستيكية.

– 3 مظاريف ورقية تحتوي على مادة باز الكوكايين.

– 50 علبة بلاستيكية وكمية كبيرة من أكياس النايلون تستخدم لتوضيب المخدرات.

أودع مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني في حقه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.