الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ينقل المخدرات بـ "فان" للركاب.. إليكم التفاصيل

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2023 7:59 مساءً
ضبط كمية كبيرة من المخدرات

ضبط كمية كبيرة من المخدرات

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أنّه “بتاريخ 11-8-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي بأحد الأشخاص على متن “فان” لنقل الركاب متّجه من البقاع إلى بيروت، ويدعى: ف. أ. (مواليد عام 1985، سوري). وبتفتيشه، تمّ ضبط ما يلي:

– كمية كبيرة من مادة “الماريجوانا” موضّبة داخل 4 أكياس نايلون.
– كمية من مادة باز الكوكايين مقسمة على 4 علب بلاستيكية.
– 3 مظاريف ورقية تحتوي على مادة باز الكوكايين.
– 50 علبة بلاستيكية وكمية كبيرة من أكياس النايلون تستخدم لتوضيب المخدرات.

أودع مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني في حقه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    كهرباء لبنان
    لبنان على شفير "العتمة الشاملة" بعد شهرين
    النائب أنطوان حبشي
    حبشي: القوات منفتحة على أيّ طرح للخروج من المأزق
    مارك ضو
    ضو: لكي لا يبقى الجرح مفتوحًا

    الأكثر قراءة

    النائب جبران باسيل
    "لن نقبل بهذا الرئيس".. ماذا كشف باسيل عن الحوار مع "الحزب"؟
    محمد صلاح ويورغن كلوب
    عناق وثلاث كلمات.. تصريح جديد لمدرب ليفربول حول انتقال صلاح إلى السعودية
    الراعي خلال افتتاح معمل قاديشا يشيد بجهود "الابن الحبيب باسيل"