الخميس 13 رجب 1445 ﻫ - 25 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ينقل المخدرات على متن سيارة أجرة.. وكمين مُحكم يوقع به!

منذ 41 دقيقة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

رصدت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ف. غ. (من مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني) ينقل كميات من المخدرات في منطقة الشمال، على متن سيارة أجرة في محلة بحنين، حيث تم نصب كمين محكم له وتم توقيفه.

وبتفتيشه، ضبط بحوزته:

/5/ قفازات بداخلها مادة حشيشة الكيف زنة الواحد حوالي /172/غ.

/36/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين.

علبتان بلاستيكيتان بداخلهما بودرة الكوكايين.

/910/حبات مخدرة نوع كبتاغون.

وبالتحقيق مع الموقوف، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بنقل المخدرات لصالح أحد التجار في منطقة وادي خالد، وأنه يتقاضى مبلغ /260/ دولارًا أميركيًا، وأضاف أنه كان بصدد نقل كمية المخدرات التي ضبطت بحوزته من محلة العبدة إلى طرابلس، وأنه يتعاطى المخدرات.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الخارجية عبد الله بو حبيب التقى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
    بو حبيب يختتم زيارته إلى نيويورك بلقاء غوتيريش: "لبنان لا يُريد التصعيد"
    الدفاع المدني
    مع اقتراب العاصفة "دانييللا".. إرشادات مهمّة من الدفاع المدني!
    اجتماع للجنة الطوارىء الصحية في الشمال
    اجتماع للجنة الطوارىء الصحية في الشمال.. وبحثٌ في خطة الاستجابة لأي عدوان

    الأكثر قراءة

    عناصر تابعين لحزب الله
    ضربة نوعية.. حزب الله يرد على الاغتيالات الأخيرة في لبنان وسوريا
    تشييع قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في غزة
    غزة تحت النار
    تفاصيل كمين الموت في غزة.. كيف قُتل أكثر من 20 جندياً إسرائيلياً بما صنعت أيديهم؟
    النائب مارك ضو والنائب وضاح الصادق والنائب ميشال دويهي
    الصادق رداً على خليل: يا حج إذا انزعجت بهالسنتين بعدك ما شفت شي