ينقل المخدرات من البقاع الى باقي المحافظات!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

ضمن إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي – صيدا في وحدة الشّرطة القضائية، لملاحقة تجّار ومروجي المخدّرات، ومن خلال تكثيف الجهود الاستعلامية والرصد، تمكّنت عناصر المكتب المذكور من توقيف أحد المتورطين بنقل المواد المخدّرة من البقاع لتوزيعها في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال والجنوب.

فبعد توافر معلومات عن انطلاق المدعو: أ. ع. (من مواليد عام ١٩٨٩، مكتوم القيد) من محلّة الشراونة – بعلبك متوجّهاً إلى بيروت فالجنوب، وبحوزته كميّة من المخدّرات، نصبت له عناصر المكتب المذكور مكمنًا محكمًا، تمكّنت خلاله من توقيفه، وضبطت بحوزته كميّة من المواد المخدّرة مختلفة الأنواع، موضّبة ومعدّة للترويج، وهي عبارة عن:

/23.5/ غ. كوكايين وباز الكوكايين.

/1470/ غ. من حشيشة الكيف.

/٥٥/ غ. من مادّة الماريجوانا.

أجهزة خلوية.

وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرم المخدّرات.

كذلك، ومن خلال مكمنٍ آخر، تمكّنت العناصر من توقيف مروّجَين يستحصلان منه على المخدّرات، وذلك بعد استدراجهما، وهما: ع. ح. (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)، م. ح. (من مواليد عام ١٩٩٨، فلسطيني)، إضافةً إلى توقيف عدّة أشخاص يستحصلون على المخدّرات من (أ. ع.) المذكور، وضبط مبالغ مالية عبارة عن /11/ مليون ليرة و /150/ دولاراً أميركيًا ناتجة عن التجارة والترويج.

العمل لا يزال مستمراً لتوقيف آخرين تجري متابعتهم بإشراف القضاء المختص.