الخميس 10 شعبان 1444 ﻫ - 2 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ينقل المخدّرات بسيارة أجرة من البقاع إلى بيروت.. وكمين محكم يوقع به!

منذ 37 دقيقة
55sec ينقل المخدّرات بطريقة احترافية داخل سيارة أجرة

55sec ينقل المخدّرات بطريقة احترافية داخل سيارة أجرة

A A A
طباعة المقال

ضمن إطار الخطّة التي تتّبعها وِحدة الشّرطة القضائية بغية الحد من ظاهرة تجارة وترويج المخدرات على جميع الأراضي اللبنانية، توافرت معلومات حول استخدام أحد الأشخاص سيارة أجرة لنقل الركاب نوع “كيا”، ونقل مخدرات على متنها من البقاع إلى بيروت من دون علم الركاب، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وبعد التنسيق بين المجموعة الخاصة ومكتب مكافحة المخدرات في الوحدة المذكورة قامت قوة من المجموعة بنصب كمين محكم في منطقة ضهر البيدر وتوقيف المدعو: إ. إ (مواليد عام 1993، لبناني).

وقد كان برفقته كلّ من:

_ ف. ز. (مواليد عام 1977، لبنانيّة)
_ آ. ز. (مواليد عام 2002، لبنانيّة)
_ ح. س. (مواليد عام 2004، سوريّة).

وبتفتيشهم والسيّارة، بواسطة الكلاب البوليسيّة، تم اكتشاف مخبأ سرّي يستخدمه للمخدرات، وضبط في داخلها ما يلي:

_ علبة بلاستيكيّة شفافة بداخلها حوالي 20 غ. قائم من مادة الكوكايين
_5  أظرف ورقيّة بيضاء بداخلها مادّة بيضاء اللون
_ مبلغ 1،500 دولار أميركيّ، وحوالى 900،000 ل.ل.
_ هاتف خلوي، وأغراض شخصيّة أخرى..

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّ (إ. إ) وأودع والمضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء، في حين تُرك الثلاثة الآخرون. والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    كتلة "تجدد"
    كتلة "تجدد" أدانت التعرّض لمعوّض: تكرار احتجاز المجلس "وصمة سوداء"
    إضراب المدارس الرسمية مستمر
    حراك المتقاعدين: لعدم إضاعة الوقت.. وإغلاق المدارس نهائيًا في هذه الحالة
    الخبز
    كم بلغ سعر ربطة الخبز؟

    الأكثر قراءة

    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولندي يردّ على تساؤلات حول إمكانيّة وقوع زلزال في لبنان.. ماذا قال؟
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    زلزال تركيا - سوريا
    العالم الهولندي يثير الجدل مجدداً.. هزة جديدة وقوية خلال ايام
    أسعار المحروقات
    هبوط كبير لأسعار المحروقات... إليكم التفاصيل