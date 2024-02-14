يني غانتس يهدد حكومة لبنان: أنتم شركاء مع حزب الله!

اتهم عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، (الأربعاء 14-2-2024)، الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية بالاشتراك مع حزب الله في المسؤولية عن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.

مشدداً أن “الرد على إطلاق الصواريخ باتجاه الشمال سيأتي قريبا وبقوة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أنه بدأ سلسلة ضربات على لبنان، فيما يبدو ردا على ضربات صاروخية استهدفت صفد الأربعاء، وأدت إلى سقوط قتيل وإصابة 8 آخرين.

من ناحية أخرى، قال مصدران أمنيان لرويترز إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب نحو 10 آخرين (الأربعاء 14-2-2024) في قصف إسرائيلي لقرى في جنوب لبنان ضمن تكثيف إسرائيل قصفها ردا على إطلاق صواريخ من لبنان.

وقال المصدران إن امرأة وطفليها لاقوا حتفهم في قصف إسرائيلي لقرية الصوانة. وقالت حزب الله إن قصفا لبلدة أخرى أسفر عن مقتل أحد مقاتليها.

وقالت المصدران إن 11 شخصا أصيبوا في أنحاء الجنوب وإن حجم الأضرار “هائل”.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إنه كان يرد على إطلاق صواريخ عبر الحدود من لبنان. وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن وابل صواريخ انطلق من لبنان أدى إلى مقتل امرأة إسرائيلية وأصاب أيضا قاعدة عسكرية وعدة أشخاص اليوم الأربعاء.

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب أذاعه التلفزيون أمس الثلاثاء إن الحزب لن يتوقف عن تبادل إطلاق النار ما لم يتم التوصل إلى إطلاق نار كامل في غزة.

وقال “عندما يقف إطلاق النار في غزة سنوقف إطلاق النار في الجنوب”.