الأثنين 13 رجب 1443 ﻫ - 14 فبراير 2022 |
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يهرب أشخاصاً عبر الحدود بين لبنان وسوريا.. “داعشي” في قبضة الأمن

منذ دقيقتين
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

“نتيجة المتابعة والرصد، توافرت معلومات لدى مفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة حول تواجد أحد أخطر مهرّبي الأشخاص عبر الحدود، والمطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم الانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، ومذكّرة إلقاء قبض بجرم جناية، في أحد المنازل في بلدة العماير – وادي خالد، ويُدعى: م. ع. (مواليد عام 1989، لبناني الجنسيّة).

بتاريخ 9-2-2022، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من إلقاء القبض عليه في المنزل المذكور، وبرفقته شخصين من التابعيّة السوريّة، تبيّن أنهما دخلا الأراضي اللبنانيّة خلسةً، وهما: ح. س. (مواليد عام 1987) أ. ح. (مواليد عام 1998).

بالتحقيق مع الموقوف الأوّل، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه يعمل على تهريب أشخاص عبر الحدود، لقاء مبالغ ماليّة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ”.

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