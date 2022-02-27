يوحنا العاشر في رسالة الصوم: باقون في أرضنا

وجه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، رسالة لمناسبة الصوم الأربعيني المقدس.

وقال: “في الصوم ربيع النفوس التائقة إلى إشراق المسيح. في الصوم إزهار النفس مع إزهار الطبيعة. في الصوم ربيع نفس تنفض عن كيانها زمهرير خطيئة لتتشح برونق قيامة. في الصوم ربيع نفوس تنفض عنها فريسية كبرياء لتلتحف بقيامة تواضع. ندخل هذا الموسم الصيامي وجرح المسيحية المشرقية ما زال مفتوحا ونازفا. وهذا الجرح يختصر ما عاناه إنسان هذا الشرق من كل الأطياف وهو خطف مطراني حلب يوحنا إبراهيم وبولس يازجي منذ نيسان 2013 وسط تعتيم شامل على هذا الملف ووسط سكوت دولي مستنكر. نرفع صلاتنا من أجلهما ومن أجل كل مخطوف”.

وأضاف: “ندخل حلبة الصوم في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ وجودنا كمسيحيين في هذا الشرق. ندخل الصوم متأملين تاريخ كنيسة أنطاكية التي لم تحتم يوما إلا بصليب المسيح ولم تقتت إلا برجائه. قرونا وقرونا حفظت أمانتها وإيمانها له. وهي التي صبغت الدنيا باسمه وصبغت رسله باسمه القدوس. وكل ذلك لنقول إننا باقون في أرضنا التي منها نستمد الهوية والكيان”.

وختم يوحنا العاشر: “أعادها الله عليكم أيها الأحبة أياما مباركة مستظلين برحمته الإلهية لكي نعبر جميعا إلى فجر قيامة المسيح له المجد إلى الأبد، آمين”.