يوزّعان المخدّرات على المروّجين في مناطق عدّة... فوقعا بقبضة الأمن

صدر عن المديرية العـامة لقوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العامة البلاغ التالي:

بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف أفراد شبكات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبعد أن توافرت معلومات لهذه الشّعبة عن نشاط شخصَيْن مجهولَيْن في عمليّات نقل المخدّرات من منطقة البقاع وتوزيعها على المروجين في مناطق المتن وكسروان، كثّفت دوريات الشعبة اجراءاتها الاستعلامية في مناطق نشاطهما.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت من كشف هوية المذكورَيْن وهما:

ع. ح. (مواليد عام 1980، لبناني)

ح. م. (مواليد عام 1984، لبناني)

وهما من أصحاب السوابق بقضايا إطلاق نار، كما أنّ الثّاني مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم إطلاق نار.

بتاريخ 13/7/2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشعبة من توقيفهما في محلّة المتن السريع على متن “بيك اب” نوع نيسان لون فضي. وبتفتيشهما والسيّارة، عُثر على:

علبة بلاستيكيّة بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي /45،6/ غ.

قطعتين من مادّة حشيشة الكيف زنتهما حوالي /1،3/ غ.

كميّة صغيرة من مادة الماريجوانا زنتها حوالي /0،3/ غ.

كيس بداخله مادّة مجهولة بيضاء اللون زنتها حوالي /130،5/غ.

حبتين نوع ” LEXOTANIL “.

مبلغ /15،710،000/ ل. ل. و /1055/ دولار أميركيّ.

/3/ هواتف خلويّة

بالتحقيق معهما، اعترفا بنقل وتوزيع كميّات المخدّرات من البقاع الى بيروت، وإيصالها للمروّجين، وجمع المبالغ الماليّة النّاتجة عن أعمال الترويج من المروجين لصالح أحد التجار وذلك منذ حوالي خمسة أشهر.

تم حجز السيارة، وضبط جميع ما عُثر عليه، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.