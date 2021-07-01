يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان: ثلاث جلسات مغلقة وصلاة مسكونية ختاماً

حيا البابا فرنسيس في بيت القديسة مارتا في الفاتيكان رؤساء الكنائس في لبنان لمناسبة “يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان” الذي دعا إليه في كلمة وجهها بعد صلاة التبشير الملائكي في الثلاثين من أيار الفائت.

وأورد بيان لدار الصحافة لدى الكرسي الرسولي، أن الحبر الأعظم قال إنه “سيلتقي في الفاتيكان في الأول من تموز بقادة الجماعات المسيحية الموجودة في لبنان، ليوم تأمل حول الوضع المقلق في البلاد وللصلاة معا من أجل عطية السلام والاستقرار”.

جاء في البيان: “أضاف الأب الأقدس أنه يوكل هذه النية إلى شفاعة أم الله المكرمة في مزار حريصا، ومنذ هذه اللحظة أطلب منكم مرافقة الاستعداد لهذا الحدث بصلاة تضامنية، طالبين مستقبلا أكثر سلاما لهذا البلد الحبيب.

توجه الجميع بعد ذلك سيرا على الأقدام من بيت القديسة مارتا إلى بازيليك القديس بطرس حيث كانت هناك وقفة صلاة: “صلاة الأبانا”.

تتخلل “يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان” ثلاث جلسات مغلقة في القصر الرسولي بالفاتيكان: الأولى عند الساعة العاشرة صباحا، والثانية عند الساعة 11 والثالثة عند الساعة 14. يختتم “يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان” عند الساعة السادسة مساء في بازيليك القديس بطرس بصلاة مسكونية من أجل السلام”.

أضاف البيان: “هذا وقد ذكر قداسة البابا فرنسيس في كلمة وجهها بعد صلاة التبشير الملائكي الثلاثاء الماضي التاسع والعشرين من حزيران بيوم التأمل والصلاة من أجل لبنان في الأول من تموز، وقال أدعوكم جميعا للاتحاد روحيا معنا والصلاة من أجل لبنان كي ينهض من الأزمة الخطيرة التي يمر بها ويظهر للعالم مجددا وجهه، الذي هو وجه سلام ورجاء.

انطلق عند العاشرة من صباح اليوم في الفاتيكان، “يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان الذي دعا إليه البابا فرنسيس، بمشاركة عشرة من قادة مختلف الطوائف المسيحية في لبنان، والسفير البابوي في لبنان جوزيف سبيتيري. وضمّ اللقاء عشرة من المسؤولين الكنسيّين في لبنان: 6 يمثّلون الكنيسة الكاثوليكيّة و3 يمثّلون الكنائس الأرثوذكسيّة، وواحد يمثّل الكنيسة الإنجيليّة.

ستكون اللقاءات في نزل القديسة مرثا في الفاتيكان، مغلقة، على أن تقام صلاة ختامية في بازيليك القديس بطرس.

ساندري: وقال رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري: “الله وحده قادر على مساعدة لبنان للخروج من الأزمة التي هو فيها”.

اضاءة شموع: الى ذلك، دعا مجلس المطارنة في إيطاليا جميع الكنائس والمواطنين الى إضاءة الشموع مساء والقرع الأجراس على نية لبنان، بالتزامن مع يوم “يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان”، الذي يعقد منذ الساعة العاشرة بتوقيت بيروت في الفاتيكان.

كان البابا فرنسيس كتب في تغريدة الأربعاء: “أدعو الجميع إلى الوحدة معنا روحيا بالصلاة كي ينهض لبنان من الأزمة الخطيرة التي يمر بها وأن يظهر مجددا وجهه، وجه السلام والرجاء”.

وقد بدأ اللقاء بترحيب من الحبر الأعظم، ليعقد بعدها أول اجتماع مغلق يليه غداء ثم الجولة الثانية من الاجتماع.