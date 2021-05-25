يوم التخدير.. أدرعي يستشهد بكلام عون يوم كان جنرالاً حراً!

غرّد المتحدّث بإسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي على حسابه عبر تويتر كاتباً:

“يوم كان الرئيس اللبناني الحالي ميشال عون جنرالًا حرًا وصف كذبة حزب ايران حول قرار إسرائيل بالخروج من الجنوب اللبناني بيوم التخدير بدل التحرير”.

وأضاف “قد صدق فخامته حينها، قائلًا كلمة حق، قبل أن يرفع الحزب عصاه”.

وأرفق أدرعي تغريدته بهاشتاغ #يوم_التخدير_اللبناني ما يسمى #يوم_المقاومة_والتحرير.

يوم كان الرئيس اللبناني الحالي #ميشال_عون جنرالًا حرًا وصف كذبة حزب ايران

حول قرار إسرائيل بالخروج من #الجنوب_اللبناني بيوم #التخدير بدل التحرير، وقد صدق فخامته حينها، قائلًا كلمة حق، قبل أن يرفع الحزب عصاه.#يوم_التخدير_اللبناني

ما يسمى #يوم_المقاومة_والتحرير pic.twitter.com/prPPkmQiCa — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 25, 2021