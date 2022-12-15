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يُخزّن المخدرات في منزله تمهيدًا لترويجها!

منذ ساعتين
مروّجا مخدرات في قبضة شعبة المعلومات

مروّجا مخدرات في قبضة شعبة المعلومات

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في محلّة جونية والمناطق المجاورة، وبتخزين كميّة من المخدّرات المعدّة للتّرويج في منزله.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّة المذكور وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّته ومكان إقامته في جونية، وهو المدعو: ع. ق. (من مواليد عام ۱۹۸۹، سوري).

بتاريخ 07/12/2022 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشّعبة مداهمة لمنزله بعد التأكّد من وجوده بداخله، حيث أوقف وبرفقته المدعو (م. ش. من مواليد عام ٢٠٠٤، سوري).

بتفتيش المنزل، تم ضبط كميّة من المخدّرات، على الشّكل التّالي:
/871/ حبّة “كبتاغون”
كيسين يحتويان مادّة الماريجوانا
-/45/كيسًا شفّافًا بداخل كل كيس كميّة من حشيشة الكيف
علبتين بلاستيكيتين بداخلها مادّة باز الكوكايين
مبلغ مالي

بالتحقيق مع الأول، اعترف بما نُسِبَ إليهِ لجهة قيامه بترويج المخدّرات على عددٍ من الزّبائن في جونية والمناطق المجاورة، وأنّه يقوم بتخزينها في منزله تمهيدًا لترويجها، كما وأنّه ينشط لصالح أحد التجار لقاء بدل مادي، وأنّ الثاني حضر إلى لبنان للعمل معه في مجال الترويج، وقد اعترف الأخير أيضًا بما نُسِبَ إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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