يُروّج المخدّرات في جونية ومحيطها

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام مجهول بترويج المخدّرات، على متن سيارة نوع “هيونداي”، في جونية والمناطق المحيطة.

كلّفت الشّعبة دورياتها بتكثيف الجهود الاستعلاميّة، وإجراء عمليّات مراقبة لكشف المشتبه به وتوقيفه.

بتاريخ 8-8-2022، ومن خلال المتابعة، تمكّنت دوريات الشّعبة من رصد السيّارة المشبوهة في محلّة المعاملتين، وهي نوع “هيونداي” لون رصاصي. وبنتيجة المراقبة، وبعد التثبّت من قيام سائقها بترويج المخدّرات، نفّذت الدوريّات عملية إطباق على السيّارة، وتمكّنت من توقيف السّائق أثناء قيامه ببيع المخدّرات إلى شخصين كانا على متن سيّارتَين -تم توقيفهما أيضًا- وضبط السيّارات الثلاث، وهم:

ح. ح. ع. (من مواليد عام ١٩٨٠، فلسطيني) المروّج.

إ. ل. (من مواليد عام ١٩٨٦، لبناني)

ر. أ. م. (من مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)

بتفتيش المروّج وسيّارته تم ضبط /10/ أظرفة من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /111/ غ.

و/۸۸/ ظرفًا من مادّة الكوكايين زِنة /243/ غ. وهاتفين خليويَين ومبلغ مالي. بتفتيش الثّاني والثّالث وسيّارتيهما ضُبِط بحوزة (إ. ل.) مسدس حربي ومبلغ مالي، وبحوزة (ر. أ. م.) هاتفَين خلويَين ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهم اعترفوا بما نُسب إليهم، وتم حجز السيّارات الثلاث. وأجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ”.