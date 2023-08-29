يُروّج المخدّرات في صور.. وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، كُلّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة للعمل على تحديد هويّتهم وتوقيفهم. وبعد الاستقصاءات والتحريّات، تمكنت من تحديد هوية مروج مخدرات ينشط بعمليات الترويج في محلة صور والمناطق المجاورة، ويُدعى:

م. ف. (مواليد عام 1994، فلسطيني-سوري)

بتاريخ 22/08/2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت إحدى دوريات الشعبة مداهمة لمكان إقامة المذكور في محلة المساكن الشعبية في صور واوقفته في داخله. كما تمكنت من توقيف أحد زبائنه، وهو المدعو:

م. د. (مواليد عام 1995، فلسطيني-سوري)

بتفتيش (م. ف.) ومكان إقامته، تم ضبط كيلوغرام من مادة حشيشة الكيف موضبة داخل /5/ أكياس من القماش والنايلون، ودفتر ورق لف سجائر عدد /2/، وقطعة صغيرة من مادة حشيشة الكيف، وهاتفين خلويين، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترف الاول بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات في محلة صور والمناطق المجاورة لعدد من الزبائن، كما اعترف انه يقوم بنقل المخدرات الى المحلة المذكورة، كما اعترف الثاني بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

يُروّج المخدّرات في صور ومحيطها، وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه وعلى أحد زبائنه.#قوى_الأمن — قوى الامن الداخلي (@LebISF) August 29, 2023