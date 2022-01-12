‎”‎يوم غضب” يشلّ المناطق اللبنانية غداً.. طليس يتحدث عن سيناريو التسييس والفوضى ‏

تتحضّر اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان ومعها بعض القطاعات العمّالية، حتى ساعات متأخرّة من هذا الليل لـ”يوم ‏الغضب النقابي” غداً، والذي سيبدأ منذ ساعات الفجر الأولى حتى آخر النهار‎.‎

خميس جديد وتحرّك جديد، لكن في نفس سياق التحرّكات السابقة للاتحادات، والتي لم تدفع بالمعنيين حتى اليوم إلى تنفيذ الاتفاق معها ‏بشأن الحوافز والمساعدات‎.‎

خارطة التحرّك، تنذر بأنّ يوم غد سيشلّ الحركة في المناطق اللبنانية كافّة، وسط تخوّف من موجة تخريب وفوضى. وفي الإطار أكد ‏رئيس اتحاد النقل البريّ بسام طليس، في حديث لـ”النهار”، أنّ “لدى الأجهزة الأمنية كل المعطيات، وجرى اتصال بيني وبين وزير ‏الداخلية بسام مولوي، أبلغته فيه أنّ أمن التجمّعات والنقاط من مسؤولية الأجهزة الأمنية وليس النقابات”.‎

وشدّد على أنّ “قطاع النقل البريّ لا يمكن أن يكون مسبّباً لأي تخريب أو إخلال بالأمن، وهذا الأمر مرفوض لأننا لسنا دعاة فوضى، ‏فغداً التحرّكات ستشمل جميع العاملين وسائقي الباصات والفانات والتاكسي والصهاريج والشاحنات”.

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وعن مشاركة قطاعات أخرى في التحرّك، لفت طليس إلى أنّ “الكثير من القطاعات أبلغتنا تضامنها مع التحرّك ومشاركتها أيضاً، ومن ‏بينها شركات النفط التي تواصلت معي وأبلغتني قرارها بالإقفال وعدم تسليم المحروقات، لكنني تمنّيت عليهم أن يتمّ تسيير الأمور ليلاً ‏رأفةً بالحالات الإنسانية”.‎

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وعن مدى جدّية التحرّك في إحداث أي تغيير على صعيد مطالب الاتحادات، أشار إلى أنّ “قطاع النقل البريّ كباقي القطاعات، من ‏واجبه ودوره ومسؤوليته التعبير ورفع الصوت بالأطر النظامية والقانونية، ونحن ليس لدينا مطالب الآن، نحن نريد نتفيذ الاتفاق الذي ‏عُقد بيننا وبين الحكومة”.

‎ ‎وأضاف طليس: “قمنا بتحرّكَين في 9 و16 كانون الأول من العام الماضي، لكننا للأسف لم نجد آذاناً صاغية. فالحكومة لم تنفّذ وعدها، ‏والمطلوب اليوم تنفيذ الاتفاق”، كاشفاً أنه “خلال الاجتماع الأخير الذي حصل في السرايا الحكومية، أبلغنا رئيس الحكومة نجيب ‏ميقاتي أن الاتفاق يمكن أن يمرّ بمرسوم استثنائي، وقد طلبت منه صراحة أمام جميع المعنيين من الوزراء بمصارحتنا في حال لا ‏يمكن تنفيذ الاتفاق للبحث عن صيغة حلّ أخرى ووقف هدر الوقت من دون أن يقدّم لنا التزام، فلماذا يتذرّعون اليوم بمسألة انعقاد ‏مجلس الوزراء”.

وطالب طليس كل الذين يُطلقون حكم الفشل على تحرّك الغد ويسألون عن النتيجة، بأن “يتوجّهوا إلى الحكومة بهذا السؤال لأن النتيجة ‏بيدها والجواب لديها”.

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كذلك، استنكر طليس، عبر “النهار”، كلّ ما أسماه “شائعات مغرضة وكلام معيب بحق الاتحادات “، معتبراً أنّ “اتهام العمّال والنقابيين ‏بأنهم أداة سياسية لتنفيذ أجندات معينة وإحداث فوضى في الشارع هو كلام مهين بحق العمل النقابي، فالقطاع متماسك وموحّد ويضمّ ‏كل شرائح المجتمع اللبناني بطوائفه ومناطقه وقواه”.

وفي ما يلي جدول بنقاط التجمّع للإضراب:

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من الساعة 5:00 حتى الساعة 17:00‏‎ ‎

بيروت الكبرى: مستديرة الدورة‎ ‎

o ‎فوق الجسر – تحت الجسر (جميع الاتجاهات)‏‎ ‎

o ‎الطريق البحرية‎ ‎

o ‎تقاطع كاليري سمعان‎ ‎

o ‎تقاطع كنيسة مار مخايل‎ ‎

o ‎تقاطع المشرفية‎ ‎

o ‎مستديرة الكفاءات‎ ‎

o ‎مثلث خلدة‎ ‎

o ‎مفرق بشامون – عرمون‎ ‎

o ‎مفرق الريجي – الحدث‎ ‎

o ‎تقاطع الحدث – الكفاءات‎ ‎

o ‎طريق المطار القديمة – مثلث الكوكودي‎ ‎

o ‎المدينة الرياضية‎ ‎

o ‎جسر البربير‎ ‎

o ‎نفق البربير‎ ‎

o ‎تقاطع بشارة الخوري‎ ‎

o ‎نفق بشارة الخوري‎ ‎

o ‎طريق المزرعة – تقاطع محمصة الرفاعي والكولا‎ ‎

o ‎مثلث الاونيسكو‎ ‎

o ‎مستديرة المكلس‎ ‎

o ‎انطلياس – الفوار‎ ‎

o ‎مثلث نهر الموت‎ ‎

o ‎مثلث الاوزاعي – الجناح – مستديرة رياض الصلح‎ ‎

جبل لبنان‎: ‎

o ‎مستديرة عاليه‎ ‎

o ‎مثلث بحمدون‎ ‎

o ‎مستديرة بعقلين‎ ‎

o ‎جونية – جسر السولديني‎ ‎

o ‎جسر الدامور – بيت الدين‎ ‎

o ‎اوتستراد ضبية – الذوق/ مفرق يسوع الملك‎ ‎

الجنوب والنبطية‎: ‎

o ‎مدخل صيدا الشمالي‎ ‎

o ‎جسر الاولي – فوق الجسر وعلى الخطين‎ ‎

البقاع:

o ‎ضهر البيدر- مفرق فالوغا‎ ‎

o ‎طريق ترشيش- مفرق التويتي‎ ‎

o ‎مثلث الحمرا – بلازا‎ ‎

o ‎مثلث راشيا – ضهر الاحمر‎ ‎

بعلبك / الهرمل:

مدخل بعلبك الجنوبي – دورس‎ ‎

مدخل الهرمل الجنوبي – جسر العاصي‎ ‎

الشمال/ عكار:

o ‎مدخل طرابلس الجنوبي – البالما (الخطين)‏‎ ‎

o ‎طريق الضنية – كفر حبو‎ ‎

o ‎نفق شكا – الخطين‎ ‎

o ‎الطريق البحرية – الهري‎ ‎

o ‎مستديرة العبدة‎ ‎

o ‎جسر البترون‎ ‎

o ‎ساحة اميون‎ ‎

o ‎طرابلس / التل – ساحة عبد الناصر‎ ‎

o ‎دير عمار – المنية – الطريق الدولية‎.‎