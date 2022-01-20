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إليكم تفاصيل الأحوال الجوية في الأيام المقبلة

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 20 - يناير - 2022 10:44 صباحًا
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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ينحسر المنخفض الجوي اليوم لكن الرياح القطبية تستمر لغاية الغد، والجليد يلف كل المناطق الجبلية خصوصاً فجرا وليلاً بدءا من ارتفاع ٤٠٠ – ٧٠٠متر وكذلك في البقاع.

ويستمر الاستقرار لغاية السبت قبل ان تضرب لبنان سلسلة من المنخفضات الجوية بدءاً من ظهر الاحد وذات امتدادات قطبية والثلوج تحت الـ ١٠٠٠متر الاثنين‬.

في التفاصيل:

الخميس:
١- الحرارة ساحلاً بين ٣ و١٠ درجات بقاعا بين -٦ و٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين -٣ و٢ درجة
٢- الجو: غائم جزئيا مع امطار محلية ثلوج صباحية محلية على ٤٠٠متر ليتحول بعدها الى قليل السحب مع تشكل جليد على الجبال المنخفضة وفي البقاع
٣- الرياح: شمالية ضعيفة
من ١٥ الى ٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة

الجمعة: طقس مستقر غائم جزئيا فيما الحرارة باردة جدا تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٥ و١٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين -٢ و٦ درجات وبقاعا بين -٦ و٧ درجات الرياح شمالية معتدلة ٣٠ الى ٤٠كم/س، تشكل الجليد على ٦٠٠متر وما فوق.

السبت: طقس مستقر غائم جزئيا فيما الحرارة باردة جدا تتراوح على الشكل التالي ساحلا بين ٨ و١٥ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين -١ و٧ درجات وبقاعا بين -٤ و٩ درجات الرياح شمالية ضعيفة ١٥ الى ٣٠كم/س، تشكل الجليد على ٨٠٠متر وما فوق.

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