10 إصابات جديدة بالكوليرا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل 10 إصابات جديدة في الساعات الـ 24 الماضية، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 400، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة، وسجل العدد التراكمي للوفيات 17.

كما نشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية، تجدونها مرفقة.

وكان أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض عن تسلم 13440 جرعة لقاح مضاد للـ”كوليرا” مقدمة هبة من شركة سانوفي عبر مؤسسةFondation S بدعم من فرنسا، وهي الدفعة الأولى من اللقاح علما، أن لبنان يترقب تسلم اللقاحات التي كان قد طلبها من الجمعية الدولية لتنسيق اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية في خلال عشرة أيام بمعدل ستمائة ألف جرعة.