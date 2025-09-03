10 جرحى بينهم 3 أطفال في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن “غارة العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان هذا المساء، أدت إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح: سبعة لبنانيين بينهم ثلاثة أطفال وثلاثة سوريين”.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة مستهدفا المنطقة بين بلدة عدلون وأبو الأسود والوادي بين البابلية وعدلون، وأيضا دير تقلا – انصارية حيث استهدف الطيران هنغاراً لتصليح الجرافات. كما وحلّق الطيران المسيّر فوق المنطقة على علو مخفوض.

وكذلك أدت الغارات إلى أضرار مادية ضخمة لحقت بعدد من المنازل في أنصارية جراء استهداف مجمع للآليات مجاور للأحياء السكنية وأوتوستراد الزهراني – صور.

إلى ذلك، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفاً ساحة بلدة طيرحرفا في القطاع الغربي.