10 مطاحن تعمل فقط... إليكم التفاصيل

أشار مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد، جرجس برباري، إلى أنّ “خلية الأزمة قامت بتوزيع الطحين وفق القدرة الإنتاجية للأفران كما وألزمت المطاحن التي تمتلك كميات إضافية، بتوزيع مخزونها على المطاحن المقفلة لتتمكن من تلبية الأسواق، الأمر الذي أدى إلى عودة 5 مطاحن إلى العمل، ليصبح إجمالي عدد المطاحن التي تفتح أبوابها 10”.

وكشف برباري، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، عن باخرة ثالثة تفرغ اليوم، معتبراً أن البعض لديه أمور شخصية لإثارة البلبلة، إلا أن الخلية تقوم بواجباتها وتجد الحلول لتعود الأمور وتنتظم.

وتحوّلت الأفران في لبنان إلى حلبات مصارعة، فمن تلاسن بشأن أسبقية الحصول على ربطة خبز إلى تشابك بالأيدي وضرب بالعصي والحجارة، إلى أن وصل الأمر إلى إطلاق نار، مخلفا سقوط عدد من الجرحى أثناء محاولتهم شراء ربطة خبز، من دون أن يتمكنوا من الحصول حتى على رغيف واحد.

فتطمينات وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، بوجود كميات كافية من الطحين والقمح، لا تترجم على أرض الواقع، بل على العكس يومياً يزداد الوضع سوءاً ويغلق المزيد من الأفران.