100 رحلة يومية في مطار رفيق الحريري وأكثر من 20 ألف وافد يومياً!

أكد نقيب مكاتب السفر والسياحة جان عبود أنّ القطاع السياحي لم يستشف أيّ تأثيرات على التحذيرات الخليجية والأوروبية بالنسبة لوجود رعاياهم في لبنان، معتبرا أنّ الحجوزات في مكاتب السفر والسياحة لم تلغ وان التركيز هو اليوم على اللبناني المغترب الذي ما زال يتوافد الى لبنان.

وذكّر عبود أنّ عدد الوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي ما زال يتأرجح بين ال٢٠ والـ٢١الف وافد يوميا، وأنّ عدد الرحلات اليومية يتجاوز المئة رحلة، وهذه الوتيرة مستمرة حتى نهاية آب الحالي .

وإذ وضع عبود هذه التحذيرات ضمن الإطار السياسيّ، شدد على أنّ لبنان ينعم حاليا بهدوء أمني بعلم العرب كما الأوروبيين، وان القطاع السياحي يقدم كل الخدمات السياحية لكل وافد الى لبنان، وكل العوامل السياحية متوافرة في خدمة هؤلاء في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واعتبر عبود ان لبنان شهد هذا الصيف قدوم جنسيات جديدة لم تكن تأتي الى لبنان سابقا، مما يدل على أهمية القطاع السياحي الخاص في تسويق لبنان خارجيا وعلى إعادة لبنان الى الخارطة السياحية العالمية بدليل الحجوزات الأوروبية في فصل الخريف، معولا كثيرا على أهمية القطاع السياحي في رفد الاقتصاد الوطني.