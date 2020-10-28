11 إصابة جديدة في زغرتا

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 11 حالة ايجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة كالآتي: زغرتا:2، ارده:1، كفرفو:4، رشعين:1، كفرحاتا:1، مرياطه:1، علما:1.

وشددت الخلية على المصابين ومخالطيهم “وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، وتحت طائلة المسؤولية”.

وجددت تأكيدها “تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة”.

في سياق متصل، أكد مدير ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ الدكتور ​فراس الأبيض​ أن ​حالات​ ​كورونا​ اليومية وصلت لأرقام قياسية في الأسبوع الماضي، لافتا الى أن العدوى انتشرت في جميع أنحاء ​لبنان​. وأشار الى أن ​المستشفيات​ لا تزال في حدود طاقتها الاستيعابية، لكن ارقام مرضى العناية والوفيات عادة ما ترتفع بعد التشخيص بفترة. وقال:” من الواضح أن الوضع يستوجب مقاربة جديدة.

ولفت أبيض في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان اللجنة العلمية في ​وزارة الصحة​ أوصت بإغلاق عام لمدة أسبوعين.