11 حالة إسهال وتقيؤ في مركز للمسنّين في طرابلس

أعلنت إدارة المستشفى الحكومي في طرابلس أنها استقبلت عددا من المصابين بإسهال وتقيؤ من أحد مراكز المسنين في ابي سمراء، وانها عمدت فورا الى التعاطي معهم على انهم مصابون بالكوليرا، فعملت على عزلهم.

من جهتها، أعلنت دار العجزة – مركز الخدمات الاجتماعية في ابي سمراء، أن 11 مسنا أصيبوا بالاسهال والتقيؤ ونقلوا بالفعل الى المستشفى الحكومي.

وأشارت إدارة المستشفى الى ان المركز اتصل فورا بمصلحة الصحة في طرابلس وبوزارة الصحة، بغية التنسيق والمتابعة والوقوف على سبب الاصابات، وانه جرى فورا بالتنسيق مع المصلحة إجراء كشف عام بانتظار نتائج الفحوصات المخبرية. كما جرى إخضاع باقي النزلاء الى تطعيم مضاد للكوليرا بمشاركة الصليب الأحمر.

كما أكدت أن “إدارة المركز ستصدر بيانا توضيحيا فور توافر المعطيات وستعمد الى ملاحقة اسباب الاصابات، منعا لانتشار العدوى او تجدد اي مظاهر مرضية مشابهة في صفوف المسنين الذين يتجاوز عددهم الثلاثمئة”.