11 حالة إيجابية في نتائج فحوص كورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 20 و21 كانون الثاني الجاري، وأظهرت النتائج وجود 11 حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 20/1/2021 كالتالي:

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

– رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

– رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان).

– رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).

– رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية).

– رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).

– رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 21/1/2021 كالتالي:

– رحلة الدمام : شركة MEA رقم 1443 (جميعها سلبية).

– رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

– رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية).

– رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية).

– رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان).

– رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

– رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).

– رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).

– رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).

– رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (ثلاث حالات إيجابية).