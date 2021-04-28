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12 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

منذ ساعة واحدة
مطار بيروت

مطار بيروت

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افادت وزارة الصحة العامة انه “باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 26 و27 نيسان، أظهرت النتائج وجود اثنتي عشرة (12) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 26/4/2021 كالتالي:
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة بوخارست : شركة RO رقم 165 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان)
رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية).

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 27/4/2021 كالتالي:
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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