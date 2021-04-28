12 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

افادت وزارة الصحة العامة انه “باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 26 و27 نيسان، أظهرت النتائج وجود اثنتي عشرة (12) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 26/4/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة بوخارست : شركة RO رقم 165 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية).

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 27/4/2021 كالتالي:

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)”.