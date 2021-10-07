12 مليون ليرة.. هل نراها حداً أدنى للأجور قريباً؟!

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبد الله وفي حضور الاعضاء.

وأشار بيان للاتحاد، الى ان رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله تحدث في بداية الاجتماع، عارضا “الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي المزري والانهيار الكلي لمقومات المعيشة، وان يحظى المواطن والعامل في لبنان بحياة كريمة له ولأبنائه بعد استفحال الفساد المستشري والسوق السوداء وتحكم “الكارتيلات” بها والتي باتت حاليا تتحكم بحياتنا وبحاجاتنا اليومية ان كان على مستوى المحروقات او الدواء او السلع الغذائية او المواد الطبية وادوية الامراض المستعصية”.

ورأى عبد الله وجوب “ألا يقل الحد الادنى للاجور عن 12 مليون ليرة شهريا، وهو المبلغ الذي تحتاجه عائلة متوسطة من خمسة افراد لتعيش بالحاجيات الضرورية فقط بدون كماليات او رفاهية في لبنان . وهي حسبة او دراسة اجريناها في الاتحاد الوطني بمساعدة من خبراء أصدقاء لنا يهتمون بالشان الاقتصادي والمالي والاجتماعي وحياة المواطن في لبنان”.

وطالب الاتحاد الوطني الحكومة “بكل مكوناتها بإقرار حد أدنى للاجور على ألا يقل عن 12 مليون ليرة لبنانية في الشهر، والسلم المتحرك للاجور وربطه بسعر صرف الدولار في السوق السوداء بما انهم رفعوا الدعم الكلي عن كل شيء واقروا بعدم قدرتهم على التحكم بسعر الدولار”.

كما الاتحاد الوطني للنقابات دعا الى التحرك دفاعا عن لقمة العيش.