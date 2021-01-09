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126 محضر ضبط مخالفة للتعبئة العامة في صيدا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 9 - يناير - 2021 2:45 مساءً
صيدا

صيدا

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ارتفعت حصيلة اليوم الثاني لرصد مخالفات التعبئة العامة في صيدا إلى 126 محضر. في السياق عينه، بلغ مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة اعتباراً من تاريخ 7-1-2021 ولغاية صباح اليوم 9-1-2021 للحدّ من انتشار فيروس “كورونا” 3916 محضراً.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي انّ مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة اعتباراً من تاريخ 7-1-2021 ولغاية صباح اليوم 9-1-2021 للحدّ من انتشار فيروس “كورونا”، بلغ 3916 محضراً.

وسجلت وزارة الصحة العامة أمس الجمعة 17 حالة وفاة و5440 إصابة جديدة بفيروس كورونا. في سياق متصل، أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن “استمرار مواكبة وزارة الصحة في المناطق كافة”.

وأضاف “لدينا حملات ثابتة مع الترصد الوبائي على قاعدة يومين في الأسبوع في كل محافظة، كما هناك متابعة ميدانية وحملات يومية مع أقضية محددة”.

وقال حسن “نحن مستمرون في واجباتنا ونطلب من المواطنين الحزم في اتخاذ الاجراءات الوقائية”، وتابع “كل ما نقوم به هو لسلامة المجتمع ونتمنى على الجميع التعاون وتقدير جهود فرق الترصد والفرق التطوعية الميدانية”.

وفيما الإقفال العام دخل يومه الثالث واستثناءاته فرضت جدلاً ونقاشاً حول جديتها، واصل فيروس “كورونا” زحفه حاصداً مزيداً من الضحايا، مسجلاً أمس حصيلة قياسية جديدة بالإصابات لامست عتبة الحمسة آلاف إصابة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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