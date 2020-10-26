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14 إصابة جديدة على متن رحلات وصلت إلى بيروت

منذ 28 ثانية
مطار بيروت

مطار بيروت

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أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 23/10/2020، وأظهرت النتائج وجود أربع عشرة (14) حالة إيجابية.

وجاءت النتائج كالآلي:

– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية الرقم 406 (جميعها سلبية).
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 957 (جميعها سلبية).
– رحلة بغداد: الشركة العراقية الرقم 131 (ثلاث حالات إيجابية).
– رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 416 (حالة واحدة إيجابية).
– رحلة اسطنبول: شركة MEA الرقم 266 (حالتان إيجابيتان).
– رحلة القاهرة: شركة MEA الرقم 305 (جميعها سلبية).
– رحلة فرانكفورت: شركة MEA الرقم 218 (جميعها سلبية).
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية الرقم 953 (جميعها سلبية).
– رحلة باريس: شركة MEA الرقم 212 (جميعها سلبية).
– رحلة اسطنبول: شركة MEA الرقم 268 (ست حالات إيجابية).
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية الرقم 826 (حالة واحدة إيجابية).
– رحلة الدوحة: الشركة القطرية الرقم 418 (جميعها سلبية).
– رحلة القاهرة: شركة MEA الرقم 307 (حالة واحدة إيجابية).

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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