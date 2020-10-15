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1500 حصة غذائية وزعتها الكتيبة الإيطالية على الأسر المحتاجة

منذ ساعتين
مساعدات إيطالية للأسر المحتاجة

مساعدات إيطالية للأسر المحتاجة

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وزعت الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار اليونيفيل 1500 حصة غذائية، ما يعادل 30 طنا من المواد الغذائية الأساسية، في منطقة عملياتها، على الأسر المحتاجة والأشد فقرا التي تواجه أوضاعا صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية وكورونا.

وتأتي هذه المبادرة بتمويل من وزارة الدفاع الإيطالية، وقد سلمت الكتيبة اليوم، أكثر من 60 حصة غذائية إلى مركز الصليب الأحمر اللبناني – فرع صور، على أن تستكمل في قرى عيتا الشعب وبنت جبيل وبرج الشمالي وتبنين وصور ولذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون بين الكتيبة والصليب الأحمر ورؤساء الطوائف والجمعيات في منطقة عمليات الكتيبة الإيطالية.

وشكر الصليب الأحمر اللبناني في صور الكتيبة الإيطالية وقائد القطاع الغربي في اليونيفيل الجنرال أندريا دي ستازيو وإيطاليا على “الاهتمام الكبير بالسكان المحليين والوقوف الى جانبهم في ظل هذا الوضع الخاص والمأساوي الذي يمرون به”.

بدوره، أوضح دي ستازيو أنه “ولدت فكرة الاستجابة الملموسة من الكتيبة الإيطالية للشعب اللبناني، في سياق مسح برنامج الغذاء العالمي وأيضا بعد العديد من الطلبات الواردة مباشرة من المؤسسات والسكان المحليين خلال اجتماعات مع السلطات الحكومية والدينية الرئيسية في المنطقة”.

وشدد على “الحاجة غير العادية والإلحاح للفتة حقيقية تنبع من الرغبة في التركيز على احترام كرامة الناس، وخاصة الأسر المحتاجة، لكن هذا مطلب أساسي حيوي مثل الحرية والصحة”.

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