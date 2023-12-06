الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 6 ديسمبر 2023 |
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16 صاروخاً قرب مستوطنة متات.. وقصف إسرائيلي عنيف على قرى الجنوب

منذ 17 دقيقة
قصف إسرائيلي على أراض في جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على أراض في جنوب لبنان (رويترز)

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تجدد القصف المدفعي على محيط بلدتي كونين وبرعشيت كما يطال القصف في هذه الأثناء أطراف بلدة عيترون في القطاع الأوسط، وفي القطاع الغربي تتعرض في هذه الأثناء منطقة اللبونة جنوبي الناقورة بالإضافة إلى محيط بلدتي البستان والجبين لقصف مدفعي.

وقام حزب الله بإطلاق 16 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى قرب مستوطنة متات، كما  دوت “صفارات الإنذار تدوي في مالكيا في الجليل الأعلى والجليل الغربي”.

إضافة لذلك، أُطلق صاروخان باتجاه موقع المالكية الإسرائيلي قبالة بلدة عيترون جنوبي لبنان.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن “صفارات الإنذار تدوي في مرجليوت في اصبع الجليل عند الحدود اللبنانية”.

وأشارت قناة “الحدث” إلى  أن “3 جنود إسرائيليين أصيبوا بقصف صاروخي من جنوب لبنان وأحدهم جراحه خطيرة”.

وتشهد الجبهة الجنوبية تصعيداً غير مسبوق منذ البارحة، وذلك بعد استهداف الجيش الإسرائيلي لموقع عسكري تابع للجيش اللبناني، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد عنصر من الجيش وجرح 3 آخرين.

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