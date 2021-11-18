160 ألف يورو من فرنسا للدفاع المدني اللبناني

أعلنت السفارة الفرنسية في لبنان دعم الدفاع المدنيّ اللبناني بـ 160 ألف يورو مقدّمة من مديرية التعاون الأمنيّ والدفاعيّ التابعة للخارجية الفرنسية.

وأشارت السفارة إلى أنّ الهبة ستُساهم في “بناء مركز صيانة جديد، إصلاح معدّات الطوارئ وتوسيع منصة التدريب الفنّي”، مؤكّدة أنّ “قيمة المعدّات التي تبرّعت بها فرنسا بالفعل خلال العام 2021 فاقت المليون يورو”.

وكان المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار قد التقى في مكتبه ظهر اليوم القائم بالأعمال لدى السفارة الفرنسية في لبنان جان-فرنسوا غييوم والمفوض ايريك اوشيني، يرافقهما الخبير التقني الكولونيل غاييل ميلفار وتم عرض مواضيع التعاون والدعم الذي تقدمه فرنسا للمديرية العامة للدفاع المدني تعزيزا ” لدورها في تأدية المهام الملقاة على عاتقها وتلبية نداءات المواطنين لا سيّما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.”.

واطلع العميد خطّار الوفد الفرنسي على التحديات التي واجهت عناصر الدفاع المدني في الأيام الأخيرة خلال تصديهم للحرائق في عدة مناطق لبنانية دفعة واحدة، والبسالة التي أظهرها المتطوعون في عمليات الإطفاء وانتهت الى السيطرة التامة على النيران والحؤول دون امتدادها الى المباني السكنية المجاورة لمواقع الحرائق.

كما أعرب خطار عن تقديره لما تبديه الدولة الفرنسية لأجل تعزيز قدرات عناصر الدفاع المدني اللبناني والذي ترجم من خلال انشاء مركز للتدريب في مقر العمليات المركزية في التحويطة، وانتداب العديد من المدربين الفرنسيين لتنظيم دورات تدريبية لمتطوعي الدفاع المدني بوتيرة متواصلة فور بدء التخفيف من إجراءات الوقاية من وباء كورونا.

وفي ختام اللقاء وبعد موافقة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، تم توقيع الوثائق اللازمة لاستكمال التعاون بين الدفاع المدني والجهات الفرنسية المختصة ممثلة بالسفارة الفرنسية في لبنان.