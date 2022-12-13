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160 كلغ من اللحوم الفاسدة في قبضة مراقبي حماية المستهلك

منذ 9 دقائق
وزارة الاقتصاد والتجارة

وزارة الاقتصاد والتجارة

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أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، أن “مراقبي مديرية حماية المستهلك في الجنوب، بتوجيهات من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وبمواكبة من جهاز أمن الدولة، صادروا 160 كلغ من اللحوم الفاسدة بسبب عدم مراعاة الشروط الصحية اللازمة وتمّ تنظيم محضر ضبط بالمخالفة.

كما شملت دوريات حماية المستهلك مناطق في الجنوب والشمال وبيروت وجبل لبنان، فكانت الحصيلة كالتالي:
– 7 محاضر ضبط بمحطات محروقات لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات ومحلات مواد غذائية لعدم اعلان الاسعار.

– محضر ضبط بحق ملحمة لعدم اعلان الاسعار وعدم مراعاة النظافة العامة.

– محضر ضبط بحق مركز تعبئة غاز بسبب النقص في الوزن”.

واكد الوزير سلام ان “الجولات الرقابية ستستكمل بشكل مكثف هذا الاسبوع والاسبوع المقبل لقمع المخالفات”.

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