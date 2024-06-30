18 إصابة بصفوف الجيش الإسرائيلي بقصف مسيرة على الجولان

قال الجيش الإسرائيلي (الأحد 30-6-2024) إن 18 من جنوده أصيبوا، أحدهم في حالة خطيرة، عندما قصفت طائرة مسيرة موقعهم في هضبة الجولان المحتلة على الحدود مع لبنان.

وأضاف الجيش في بيان أن الغارة وقعت في وقت سابق اليوم الأحد. وقال منذ ذلك الحين تم قصف أهداف لحزب الله في جنوب لبنان بضربات جوية ونيران المدفعية.

عمليات حزب الله

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق عن استهداف مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابةً مباشرة، رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة كفركلا.

كما اعلن الحزب انه رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على المنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة حولا، استهدف اليوم الأحد مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان ثقيل، فَأُصيبت إصابةً مباشرة ودُمر جزءٌ منها، ووقع فيها إصابات مؤكدة.

واعلن الحزب الله عن استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصاروخ “فلق”، فَأُصيبت إصابةً مباشرة ودُمر جزءٌ منها، ووقع فيها إصابات مؤكدة.

كما اعلن تنفيذه “هجوما جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على مقر كتائب المدرعات التابعة للواء 188 في ثكنة راوية، مُستهدفةً مبنى القيادة فيها وأماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابها إصابةً مباشرة، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة”.