2 مليون دولار هبة من النرويج للمساعدة في الاستزراع السمكي

عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن اجتماعاً في وزارة الزراعة مع سفير النرويج في لبنان مارتن يترفيك وممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” في لبنان نورة أورابح حداد، على هامش توقيع الهبة المقدمة من النرويج للمساعدة في الاستزراع السمكي التي تبلغ قيمتها 2 مليون دولار.

وشكر الحاج حسن باسم الدولة اللبنانية النرويج على الهبة، وأكد انها “لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة”، وقال: “اننا نطمح ان تكون الهبات في الايام المقبلة وفق الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة من أجل النهوض بقطاع الاستزراع السمكي والصيد البحري في لبنان والتي ستطلق في منتصف الشهر المقب برعاية دولة الرئيس نجيب ميقاتي”.

وتم في خلال اللقاء توقيع اتفاقية قبول الهبة التي تهدف إلى زيادة مرونة سلسلة القيمة السمكية في لبنان في مواجهة الصدمات المناخية والاقتصادية، من خلال تعزيز قدرات المؤسسات الخاصة والعامة منها وزارة الزراعة في تطبيق الممارسات المستدامة لتعزيز البيئة التمكينية لمصايد الأسماك.