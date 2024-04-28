20 ألف مسلّح في المخيمات.. والوزير: حذّرتُكم!

أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين إلى أنّ “هناك أقلّه 20 ألف مسلّح في مخيمات النازحين، والجيش لا يستطيع أن يضبط كامل الحدود مع سوريا”، وقال: “حذّرتُ سابقاً من موضوع السلاح ولكن لا حياة لمَن تُنادي”.

وأضاف شرف الدين، في حديث لـmtv: “طالبتُ بفتح كلّ المنافذ البحريّة لإعادة النّازحين وأنا لا أخالف القانون، لأنّ من حقّهم القانوني اللجوء إلى دولة ثالثة”.

كما رأى ضرورة “للتواصل على المستوى الرسمي مع الجانب السوري لإعادة النازحين”.

وتعليقاً على إطلاق النار الكثيف في عكّار اليوم، قال شرف الدين: “ردات الفعل الغريزية التي نراها ستتكرّر، إذا لم يضع المعنيّون موضوع ضبط الأمن اللبناني على سلّم الأولويات”.