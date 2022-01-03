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238 اسماً.. إليكم قائمة المشتبه بهم بإطلاق النار ليلة رأس السنة

3 - يناير - 2022
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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صدر عن المديرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

إلحاقًا لبلاغنا السابق المتعلّق بتحذير مطلقي النار ليلة رأس السنة والتشدد بملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللاّزمة بحقّهم، وأنه سيتمّ تعميم أسماء هؤلاء المُجرمين التّي ترِدنا من القطعات، للدلالة على تصرّفهم الإجرامي بحقّ المُجتمع.

تعمّم هذه المديرية العامة لائحة بأسماء /238/ مشتبهًا بهم بإطلاق النار التّي وردت من القطعات حتى الساعة، مع العلم أنه تم توقيف /5/ أشخاص منهم لمدة /48/ ساعة، تركوا فيما بعد بسندات إقامة، وشخصين جرى استماعهما وتركا بسندي إقامة بناء لإشارة القضاء المختص. قوى الأمن مستمرّة بملاحقة المتورّطين.

 

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