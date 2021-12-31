الجمعة 27 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 31 ديسمبر 2021 |
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24 حالة حرجة وحالة وفاة بكورونا في مستشفى الحريري الجامعي

منذ ساعتين
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 24 حالة حرجة لديه وحالة وفاة واحدة.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 345
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 41
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1476
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 24
– حالات وفاة: 1

وأشار الى أن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس. رقم الهاتف 01832070”.

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