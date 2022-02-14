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24 ساعة كهرباء... فياض: هذا ما ستناقشه الحكومة غدًا

14 - فبراير - 2022
وليد فياض

وليد فياض

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أكد وزير الطاقة ​وليد فياض​، تعليقًا على ​خطة الكهرباء​ التي ستناقشها الحكومة غدًا، أنها تتضمّن “زيادة التغذية الكهربائية في عام 2023، إلى 16 و18 ساعة، وبناء المحطات الكهربائية الجديدة، والتي نبدأ بها من الآن وحتى إيجاد التمويل، والتي تؤمن 24 ساعة كهرباء، بحلول عام 2025”.

وأشار، في حديث لقناة الـ”LBC”، إلى أن “الفاتورة الاجمالية للكهرباء ستكون أقل، والموطن سيكون اعتماده على ​المولدات الخاصة​ أقل، وستكون الفاتورة ثلث سعر المولدات الخاصة”، مشددًا على أن “التجاذبات السياسية، هي التي تحول دون تنفيذ هذه الخطط، و​المجتمع الدولي​ والسياسيين، يجب أن يكونوا إلى جانب هذه الخطة”.

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