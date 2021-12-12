الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

26 حالة حرجة في مستشفى رفيق الحريري

12 - ديسمبر - 2021
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

A A A
طباعة المقال

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19
بوجود 26 حالة حرجة ولا وفيات.

وجاء في التقرير:
عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 2022

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 295 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 47.

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1436 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 26.

– حالات وفاة:0.

وذكر بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الخميس.
رقم الهاتف 01832070 .

    المزيد من أخبار لبنان

    نائبا الجمهورية القوية: للتأكد من نجاح الموسم السياحي في جزين
    سفينة "اينرجين" في كاريش
    نزاع الترسيم.. الجانب الاسرائيلي يلتقي هوكشتاين: نعتزم حل القضية قريبًا
    وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ​هكتور حجار
    وزير الشؤون الاجتماعية: لبنان لا يستفيد من الوجود السوري بشيء

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
    الدولار
    لماذا ارتفع الدولار مجدداً؟