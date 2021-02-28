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29 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى مطار بيروت

28 - فبراير - 2021
مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت

مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت

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أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 25 و26 شباط الحالي؛ وأظهرت النتائج وجود 29 حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 25/2/2021 كالاتي:

رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 420 (حالتان إيجابيتان)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (ست حالات إيجابية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان)
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالتان إيجابيتان)

وجاءت نتائج 26/2/2021 كالاتي:

رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية).

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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