أخبار لبنان

3 إصابات بـ”كورونا” في مدرسة “ACS” بيروت

أعلنت مدرسة الـACS – American community school في بيروت، عن ثلاث إصابات “كورونا”، أحدها من الأهالي. والحالة الاولى تعود لوالدة احد الاطفال في صف الروضة الأولى، إضافة إلى أحد الاطفال في الصف نفسه، وحالة ثالثة لطالب في الصف الثاني الأساسي.

 

المزيد من الأخبار

تمديد إغلاق المدارس والحضانات.. وإلغاء كل الاحتفالات…

جنون بأسعار الكمامات في لبنان.. ومخاطر تفشي كورونا تتزايد

وطلبت من اهالي الصفين المذكورين ضرورة اجراء فحص “كورونا”، في حال الشعور بأي من عوارض الفيروس، تطبيقا لتوجيهات وزارة الصحة العامة.

ويبدو أن المدرسة أرسلت بريداً الكترونياً لأهالي الطلاب، فندت فيه الإصابات وإرشادات التوقي من الفيروس ما قبل 28 شباط الماضي، ولم يُعرف ما إذا كانت هذه الحالات الثلاث من ضمن الأعداد المذكورة في البيانات الرسمية لمستشفى الحريري أو وزارة الصحة.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

مستشفى رفيق الحريري الجامعي: 4 إصابات جديدة بـ”كورونا” وارتفاع الحالات…

أخبار لبنان

حسان دياب أحرَقَ نفسه: الأسوأ ابتدأ الآن

أخبار لبنان

بين الهيكلة والجدولة: هل من haircut للديون والودائع؟

أخبار لبنان

خير: هيئة الإغاثة وضعت إحتياطها في تصرف رئيس الحكومة ووزير الصحة

أخبار لبنان

اصابة احد اولياء امر طالب في مدرسة راهبات العائلة المقدسة في جونية بالكورونا

أخبار لبنان

انطلاق انتخابات مهندسي طرابلس