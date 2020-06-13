3 رحلات تصل اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن 3 رحلات لشركة طيران الشرق الأوسط تصل الى مطار رفيق الحريري ، من كل من جده، فرنكفورت وباريس، ضمن إطار رحلات المرحلة الرابعة لخطة إعادة اللبنانيين الراغبين بالعودة من الخارج.

ومن المقرر، أن تصل رحلة جده عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، تليها عند الخامسة رحلة من فرنكفورت، وعند السادسة مساء رحلة من باريس.

ومن المفترض، أن يكون كل ركاب هذه الرحلات قد أجروا فحوص PCR في دول الانطلاق قبل صعودهم الى الطائرات الآتية الى لبنان. وهم ايضا سيخضعون فور وصولهم الى المطار لتدابير وقائية تفرضها الجهات الصحية والأمنية اللبنانية لمواجهة فيروس كورونا.

إشارة الى أن المطار سيعاد فتحه أمام الملاحة الجوية من لبنان واليه، في الأول من تموز المقبل، بقدرة استيعابية بنسبة 10 في المئة مقارنة بتموز العام الفائت 2019، على ان يتم استئناف الرحلات الخاصة اعتبارا من 24 حزيران الحالي.