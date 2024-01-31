3 صواريخ إسرائيلية تستهدف منزلاً وسيارة إسعاف في بليدا جنوب لبنان

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء غارة جوية بيت ليف، فيما أطلقت مسيرة إسرائيلية 3 صواريخ باتجاه منزل في بليدا في جنوب لبنان، فيما تحدثت مصادر عن استهداف سيارة إسعاف تابعة لجمعية الرسالة.

وفي وقت سابق، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف الناقورة وطير حرفا والضهيرة، واطراف علما الغربية واطراف وادي حسن مجدل زوين.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية قرابة الثانية الا عشر دقائق من بعد ظهر اليوم عدوانا جويا حيث نفذت غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدات حداثا ورشاف والطيري في قضاء بنت جبيل ملقية صاروخين جو -ارض احدث انفجارهما دويا تردد صداه في ارجاء منطقتي صور وبنت جبيل وارتفعت جرائه سحب الدخان .

ونفذت مسيرة إسرائيلية قرابة الثانية والنصف من بعد الظهر عدوانا جويا حيث شنت غارة على بلدة يارون ، مستهدفا منطقة كانت استهدفتها بغارة مماثلة امس أيضا.

كما تعرضت الأطراف الشرقية لبلدة عيترون لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض الجيش الاسرائيلي المنصوبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وافيد عن بسقوط قذائف فوسفورية معادية و”هاون” على بلدة كفركلا، تزامنا مع تمشيط إسرائيلي بالأسلحة الرشاشة الثقيلة.

كما طال قصف العدو بالمدفعية محيط تلة الحمامص بالقذائف المدفعية.

والى ذلك، شن الطيران الحربي الاسرائيلي في الرابعة والثلث من بعد ظهر اليوم غارة على أطراف بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل.وتزامن ذلك مع قصف مدفعي طال أطراف البلدة، مصدره مرابض العدو الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية غربي ديرميماس – منطقة المدور.

في المقابل، اعلن حزب الله انه استهدف “تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة”. ‏واستهدف ايضا “التجهيزات التجسسيّة بموقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وأصابها إصابةً مباشرة “.

واستهدف “تجمعاً لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابةً مباشرة”. واستهدف “دبابة “ميركافا” في موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وأُصيبت إصابة مباشرة”.

كما اعلن استهدافه ︎”مبنى ‏يتموضع بداخله جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة”.